Lucescu'nun bahanesi yabancı kuralı oldu

İzlanda maçı sonrası yoğun eleştirilere maruz kalan Mircea Lucescu, milli takımın Dünya Kupası'na katılamama nedeninin yabancı kuralı olduğunu söyledi.

ÜZÜLDÜK AMA HAYAT DEVAM EDİYOR

Kaybedilen İzlanda maçından sonra takım olarak üzüldüklerini söyleyen Luce "Öncelikle Finlandiya maçını düşünmeliyiz. Zorlu bir rakiple karşılaşacağız. İzlanda ile benzer yönleri var. Aynı zamanda dikkatli olmalıyız. İzlanda maçında ilk yarı sonunda inancımızı kaybettik. Maç sonunda oyuncularım gerçekten çok üzgündü ancak hayat devam ediyor." dedi.

BİR TAKIMDAN 3 FUTBOLCU ALAMIYORUZ

Tükiye'deki yabancı kuralına atıfta bulunarak takıma futbolcu bulmakta zorluk çektiğini söyleyen Lucescu"Milli takıma 15 takımdan oyuncu geliyor. Bir takımdan 3 futbolcu alamıyoruz, bu şekilde takım kuramayız. Kulüpler yerli oyuncu oynatacak ki, biz de başarılı olalım. İki veya üç günümüz var Milli Takım için. Doğal olarak bu oyuncuların oynaması lazım kendi takımlarında. Tabii kayıp hepimiz için çok önemli bir üzüntü yarattı ama yarın önemli bir maçımız var. Yenildiğimiz bu maç sonrası yarın sahada iyi bir reaksiyon vereceğimizi düşünüyorum. 3 önemli hata yaptık ve 3 önemli gol yedik." şeklinde konuştu.

GENÇLER AVRUPA'YA ERKEN GİTMEMELİ

Türkiye'de yetişen oyuncuların erken yaşta Yurt dışına çıkmamaları gerektiğini de söyleyen Lucescu "Yurt dışında oynayan futbolcularımız umarım artık takımlarında 11'de yer bulabilirler. Genç Türk yetenekler, yurt dışına erken çıkmamalı. Önce Türkiye'de büyüklerde oynamalılar. Ayrıca Türk antrenörlerin, Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek gibi misyonu olmalı. Futbolcuları oynatmalılar ve güven aşılamalılar." diyerek sözlerini sonlandırdı.