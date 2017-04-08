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Lucescu'nun istediği Fenerbahçeli

Rus takımı Zenit'i çalıştıran Mircea Lucescu, Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Roman Neustadter’in alınmasını istedi.

Lucescu'nun istediği Fenerbahçeli
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Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit, sarı lacivertli takımdan sürpriz bir ismin peşine düştü.

RUS BASINI AYRILACAK DEDİ

Rus basını, Fenerbahçe’de beklediği kadar forma şansı bulamayan Roman Neustadter’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini yazdı.

Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Zenit’in 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

STOPERLER DEĞİŞİYOR

Rusya forması giyen Neustadter, kariyerinde hiç Rusya Ligi’nde forma giymedi.

Sezon sonunda stoper Lombaerts’i Oostende’ye gönderecek olan Zenit, bir başka stoper Luis Neto’yla da yolları ayırmayı planlıyor.

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