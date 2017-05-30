Lucescu'nun neden ayrıldığı belli oldu

Zaporozhanu, yaşanan süreci değerlendirirken Zenit'i suçladı.

LUCESCU'YA ZAMAN VERMEDİLER

Lucescu'nun 2 yıllık bir plan için geldiğini ancak Zenit'in zaman vermediğini söyleyen Zaporozhanu ''Lucescu'nun görevi yeni bir takım yaratmaktı. 2 yıllık sözleşmemiz vardı. Amacımız buydu zaten. Lucescu için ilk yıl yeni lige alışmak oldu. Önemli oyuncuları da kaybettiler. Lucescu bazı gördüğü sorunları ortadan kaldırmayı hazırlanıyordu ancak Zenit beklemedi. Zaman vermediler'' ifadelerini kullandı.

Zenit, Lucescu önderliğin bu sezon Rusya Premier Ligi'ni 61 puanla 3. sırada tamamladı. Rus temsilcisi, Mircea Lucescu'nun ardından teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini ile görüşüyor.