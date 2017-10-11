Lucescu'nun sakat dediği Serdar sağlam çıktı

Türkiye Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'ya İzlanda maçı sonrasında gelen eleştirilerin başında Serdar Aziz'i oynatmaması geliyordu.

Mircea Lucescu, Serdar Aziz'in sadece tek idman yapabildiğini ve sakatlığı olduğunu belirterek eleştirilere cevap vermişti. Galatasaray sağlık heyeti, bu iddiaya karşılık verdi.

SERDAR AZİZ SAKAT DEĞİLDİ

Galatasaray sağlık heyeti, Mircea Lucescu'yu taca çıkardı. Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre, A Milli Takım'a davet edilen Serdar Aziz, İzlanda ve Finlandiya maçının kadrosuna dahil edilmedi.

'Adalesinde çekme var' denilerek Finlandiya maçı öncesi takımla çalışmalara çıkarılmayan futbolcu sağlam çıktı.

Galatasaray Sağlık Kurulu, milli takım dönüşü sonrası oyuncularının tetkiklerinde hiçbir soruna rastlanmadı. Galatasaray'a göre Lucescu, Serdar Aziz'i oynatmamak için böyle bir bahane öne sürdü. Serdar Aziz'in yakın çevresine "Benim bir sakatlığım ya da sorunum yok" dedi.