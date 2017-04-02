Lucescu'nun Zenit'i Rubin Kazan'ı rahat geçti

Rusya Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde Javi Gracia'nın çalıştırdığı Rubin Kazan ile Mircea Lucescu'nun ekibi Zenit St. Petersburg kozlarını paylaştı.
FİŞİ 4 DAKİKADA ÇEKTİ
Kazan Arena'da oynanan karşılaşmada, Zenit 2-0'lık skorla kazandı. Yakaladığı fırsatları değerlendirmesini bilen Zenit'te 36. dakikada Artem Dzyuba ile 40. dakikada Danny'nin golleri skoru tayin etti.
GÖKDENİZ OYNAMADI
A Milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, yedekler arasında yer alırken şans bulamadı. Öte yandan Zenit'te Artur Yusupov 83'te gördüğü 2. sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı
Alınan bu sonucun ardından Rubin Kazan 27 puanda kalırken 3 puan hasretini 3 maça çıkarttı. Zenit ise arka arkaya aldığı kötü sonuçların ardından 2 maçık galibiyet serisi yakaladı ve zirve umudunu sürdürdü.