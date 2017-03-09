Luis Enrique: 6. golü tüm tribün attı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında 6-1'lik tarihi galibiyetle Paris Saint Germain'i eleyip çeyrek finale yükselen Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, "İnanç bu zaferin kilidi oldu. 6. golü tüm tribün attı." dedi.

Luis Enrique, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçta Fransa'da aldıkları 4-0'lık yenilgiye rağmen oyuncularının turu geçeceklerine olan inancını asla kaybetmediğini söyledi.

REAL MADRİD'E MESAJ

Futbolcularının sahada inanılmaz bir heyecan ve azimle mücadele ettiğini vurgulayan İspanyol teknik adam, "İlk maçtan sonra böyle bir tur geçmenin zevkini çıkardım. İnanılmaz bir geri dönüş oldu ve bu çeyrek finale kalan diğer takımların çok da hoşuna gitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nin kötü bir maçı affetmediğini anlatan Luis Enrique, Paris'te 4-0 mağlup oldukları maçtan sonra "hatalarından ders aldıklarını" belirtti.

Turu Barcelona taraftarlarına adadıklarını ifade eden Luis Enrique, şöyle konuştu:

"Futbol inanılmaz bir spor. 41. dakikada 3-0 ile turun dışındasınız, maç sonunda 6-1 ile çeyrek finalde. Sergi Roberto genç takımdayken hep gol kaçırıyordu. 'Gökkuşağına bile gol atamıyorsun' diye ona hep şaka yapıyordum. Bugünü ne çocuklar ne de büyükler unutacak. Bu akşam bayram ama yarın sabah yataktan kalktığımızda hemen Deportivo maçına konsantre olmalıyız."