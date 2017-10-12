Luis Figo UEFA'ya danışman oldu

UEFA'dan yapılan açıklamada, Luis Figo'nun bilgi ve tecrübesini UEFA'ya futbol danışmanı olarak aktaracağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, eski Portekizli futbolcunun, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile çalışacağı kaydedildi. Figo'nun futboldaki büyük tecrübesinin UEFA'ya büyük değer katacağını belirten başkan Ceferin, "Figo muhteşem bir futbolcuydu. O, çok saygı duyulan bir figür. Onun takımımıza katılmasından çok büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Portekizli efsane futbolcu ise bu fırsatı verdiği için Ceferin'e teşekkür ettiğini belirterek, "Futboldan çok şey öğrendim. Şimdi birşeyleri geri vermeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

2000 yılında "Altın Top", 2001'de "FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu" ödüllerinin sahibi olan Figo, 2002'de Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Real Madrid ve Inter gibi takımlarda forma giyen 44 yaşındaki spor adamı, Portekiz Milli Takımı ile 127 maça çıktı.