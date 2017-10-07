Luis Suarez ameliyat olacak

Dizindeki problem nedeniyle bir süredir %100 verimli oynayamayan Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez'in ameliyat olma kararı aldığı belirtildi.

KASIM AYINDA AMELİYAT OLACAK

İspanyol basınında çıkan haberlerde, yıldız oyuncunun dizindeki kisti, Kasım ayında olacağı ameliyatla aldırmaya karar verdiği kaydedildi.

Ameliyat tarihini Kasım ayındaki milli maçların yapılacağı araya denk getirme planında olan 29 yaşındaki yıldızın, bu sayede çok daha az maç kaçırmayı planladığı vurgulandı.

Suarez bu sezon eski formundan uzak bir görüntü ortaya koyarken çıktığı maçlarda yalnızca iki gol kaydetme başarısı gösterebildi.