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Luiz Gustavo Marsilya'ya transfer oldu

Ligue 1 ekibi Marsilya, Wolfsburg'un Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı.

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Luiz Gustavo Marsilya'ya transfer oldu

Yeni sahibi Frank McCourt ile güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Marsilya önemli bir transfer imza attı.

8 MİLYON EURO VERİLDİ 4 YILLIK İMZALADI

Geride kalan sezonda Roma'dan William Vainqueur'ü kiralayarak orta sahasındaki açığı kapatan Marsilya,Fransız futbolcunun Roma'ya dönmesinin ardından önemli bir transfer yaparak orta sahadaki direncini artırdı.

Brezilyalı futbolcu için Wolfsburg'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen, deneyimli orta sahayla Marsilya 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Wolfsburg formasıyla geçen sezon 30 maça çıkan Gustavo, bugün Marsilya'nın İsviçre'deki kampına katılacak.

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