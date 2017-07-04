Luiz Gustavo Marsilya'ya transfer oldu

Yeni sahibi Frank McCourt ile güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Marsilya önemli bir transfer imza attı.
8 MİLYON EURO VERİLDİ 4 YILLIK İMZALADI
Geride kalan sezonda Roma'dan William Vainqueur'ü kiralayarak orta sahasındaki açığı kapatan Marsilya,Fransız futbolcunun Roma'ya dönmesinin ardından önemli bir transfer yaparak orta sahadaki direncini artırdı.
Brezilyalı futbolcu için Wolfsburg'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen, deneyimli orta sahayla Marsilya 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Wolfsburg formasıyla geçen sezon 30 maça çıkan Gustavo, bugün Marsilya'nın İsviçre'deki kampına katılacak.