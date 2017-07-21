Lukaku atıyor Manchester kazanıyor

Manchester United maçı Lukaku ve Rashford'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Manchester City'yi 2-0 yendi.

LUKAKU VE RASHFORD'IN GOLLERİ

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, iki Manchester ekibi karşı karşıya geldi.

Houston kentinde oynanan mücadelenin 37. dakikasında yeni transfer Romelu Lukaku'nun attığı golle 1-0 öne geçen Manchester United, 39. dakikada da Marcus Rashford ile farkı ikiye çıkardı ve Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.