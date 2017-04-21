Lyon Başkanı Aulas: Beşiktaş yakın zamanda UEFA'yı alır

Çok keyifli bir maç seyrettiklerini belirten Lyon başkanı "2 harika takım vardı sahada ve yarı finale çıkabilmek için herşeylerini verdi bu iki takım. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı aslında ve sahada gerçekten çok iyi organize oldular. Ama penaltılarla da olsa kazandık mutluyuz" dedi.

Beşiktaşlı taraftarların ve yöneticilerin kendilerini çok iyi ağırladığını belirten Aulas şöyle devam etti:

"İlk maçta istemediğimiz bazı olaylar yaşanmıştı ama bugün burada çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş çok iyi bir organizasyon yaptı. Öğlen Fikret Orman ile yediğim yemekten de çok keyif aldım. Bizi çok iyi karşıladılar gerçekten. Herşey mükemmeldi"

BEŞİKTAŞ UEFA'YI ALIR

Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu da belirten Jean Michel Aulas "Beşiktaş çok iyi bir takım. Ben inanıyorum ki Beşiktaş bu kupayı yakın zamanda kazanacak. Gerçekten ilk maçta şanslı bir galibiyet almıştık bugünde penaltılar ile şans gene yanımızdaydı. Tekrar belirtiyorum bugün burada çok iyi 2 takımın maçını izledik" diye konuştu.