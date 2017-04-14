Lyon Başkanı Aulas rövanşı seyircisiz istiyor

Fransız holiganların saldırılarını görmezden gelen Aulas, İstanbul'da oynanacak rövanşın 'seyircisiz' oynanması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti! İşte Aulas'ın açıklamaları:

"OYUNCULARIM İÇİN KORKUYORUM"

"Sanırım Beşiktaş, maç biletlerini, stada girmemesi gereken insanlara dağıtmış. Birçok taraftarımız yaralandı.Rövanşta takımım için, oyuncularım için korkuyorum. UEFA bu duruma müdahale etmeli. Neler olduğuna dair elimizde yüzlerce fotoğraf var. Ne karar çıkar bilemiyorum. Seyircisiz maç ya da başka sahada oynama olabilir. Rövanş maçının seyircisiz oynanması, adil bir çözüm olacak. "