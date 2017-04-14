Lyon-Beşiktaş maçı Avrupa basınında

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, dün akşam Lyon ile Fransa'da karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, uzun süre önde götürdüğü maçı Fabri'nin büyük hatası sonucu 2-1 kaybederken, İspanyol kaleci Avrupa basınında geniş yer buldu.

İşte gazetelerin manşetleri:

L'Equipe (Fransa): ‘Kaosun Ötesinde’ - “Sonuna kadar çılgınca bir maçtı. Neredeyse yenilmek üzere olan Lyon, Tolisso ile yeniden döndü ve kazandı”

Le Parisien (Fransa): "Lyon, Beşiktaş’ı devirdi ve rüyasını sürdürdü" - "Her şey bir dakika içinde oldu. Önce Tolisso ardından Morel Beşiktaş’ı yıktı"

Le Monde (Fransa): “Çılgın geceden galip çıkan Olympique Lyon oldu"

So Foot (Fransa): "Lyon inanma hakkını kullandı" - "Son dakikalarda bir fark yaratmak ve kazanmak yeterince önemliydi"

LYON FABRİ'YE TEŞEKKÜR EDEBİLİR

France Football (Fransa): "Lyon, Fabri’ye teşekkür edebilir"

Eurosport (Fransa): “İnanılmaz Lyon. Gerçek dışı bir gecenin sonundan galibiyet çıkaran Lyon oldu. 74 saniyede Morel ve Tolisso ile kazandılar”

The Sun (İngiltere): “Fabri’nin korkunç hataları, 2 dakikada 2 gol, Lyon geri döndü”

LYON TÜRKİYE'DE ACI ÇEKECEK

Mundo Deportivo (İspanya): “Lyon, geri dönmeyi başardı ancak Türkiye’deki maçta acı çekecek”

Voetbal International (Hollanda): “Lyon sadece 2 dakikada maçı bitirmeyi başardı”

UEFA.COM: “Lyon 2 dakikada 2 hatalı golle Beşiktaş’ın önüne geçmeyi başardı”