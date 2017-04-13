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Lyon ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı

Lyon ile Beşiktaş taraftarları arasında tribünde kavga çıktı. Bazı taraftarlar sahaya indi.

Lyon ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı
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Lyon ile Beşiktaş taraftarları arasında tribünde kavga çıktı. Bazı taraftarlar sahaya indi.

Lyon ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı - İZLE

LYON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Lyon cephesi; "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi" şeklinde açıklama yaptı.

TARAFTARLAR YENİDEN TRİBÜNE ÇIKTI

Lyon-Beşiktaş maçı öncesi sahaya giren taraftarlar yaklaşık 10 dakikalık arbedenin ardından görevliler tarafından yeniden tribünlere çıktı.

MAÇIN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Çıkan olayların ardından Lyon-Beşiktaş maçı henüz başlamadı, UEFA yetkilileri stattaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve maçın saat kaçta başlayacağı konusunda toplantı halindeler.

Gelen bilgilere göre, stada polis takviyesi yapılacak ve futbolculara 5 dakika ısınma süresi tanınacak. Maçın ise TSİ 23:00'da başlaması bekleniyor.

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