Lyon ile Beşiktaş taraftarları arasında tribünde kavga çıktı. Bazı taraftarlar sahaya indi.
Lyon ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı - İZLE
LYON'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Lyon cephesi; "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi" şeklinde açıklama yaptı.
TARAFTARLAR YENİDEN TRİBÜNE ÇIKTI
Lyon-Beşiktaş maçı öncesi sahaya giren taraftarlar yaklaşık 10 dakikalık arbedenin ardından görevliler tarafından yeniden tribünlere çıktı.
MAÇIN BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Çıkan olayların ardından Lyon-Beşiktaş maçı henüz başlamadı, UEFA yetkilileri stattaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve maçın saat kaçta başlayacağı konusunda toplantı halindeler.
Gelen bilgilere göre, stada polis takviyesi yapılacak ve futbolculara 5 dakika ısınma süresi tanınacak. Maçın ise TSİ 23:00'da başlaması bekleniyor.