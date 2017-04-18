Lyon maçı öncesi Adriano'dan kötü haber

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından önce 4 grup halinde mini kale, ardından da tam saha maç oynadı.



Futbolcuların idman sırasında oldukça neşeli ve istekli gözükmeleri dikkati çekti.

ADRİANO SAKATLANDI

Beşiktaşlı oyuncular Luiz Rhodolfo, idmanın sonlarına doğru çalışmayı yarıda bıraktı.



Mini kalede 3'e 3 yapılan maçın ardından bir süre sağlık heyetiyle görüşen Rhodolfo ve Adriano, daha sonra tesislere girdi.



Sahadan oldukça üzgün ayrılan Adriano, sol arka adalesini tutarken, Rhodolfo'nun da sol ayağının hafif aksadığı görüldü.

