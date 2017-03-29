Lyon maçında 20 bin Türk taraftar statta olacak

Lyon Kulübü, Avrupa Ligi’nde 13 Nisan’da Beşiktaş ile oynayacakları ilk karşılaşma için Türk taraftarların baskısına dayanamadı.

Fransa başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türklerin maça büyük ilgi gösterdiği öğrenilirken, taraftarların 1 kişi başına 6 koltuk birden satın aldığı kaydedildi.

14 BİN BİLET SATILDI

Şu ana kadar yaklaşık 14 bin Türk’e bilet satışı yapıldığı ortaya çıktı ve bu durumla başa çıkamayan Lyon yetkililerinin, Beşiktaş’a 20 bin bilet ayrılacağını Siyah-Beyazlı yetkililere ilettiği belirtildi.

Öte yandan Lyon’un menajeri Xavier Pierrot, güvenlik nedeniyle İstanbul’a taraftar getirmeyeceklerini söyledi.