Lyon Marcelo için yeniden Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Olympique Lyon'un Marcelo ısrarı sürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı stoperi için tekrar Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Lyon Marcelo'nun bonservisine daha önce yaptığı 8.5 milyon euroluk teklifini yinelerken, Beşiktaş'tan kısa sürede yanıt bekliyor.

LYON YENİDEN MARCELO'YU İSTİYOR

NTVSpor'un haberine göre; İlk olarak 1 ay önce Beşiktaş'la temasa geçen Fransız ekibi, geçen sürede Siyah Beyazlılar ile anlaşma sağlayamamıştı. Son iki haftadır kulüper arasında görüşme durma noktasına gelmiş, Lyon farklı stoper adaylarını gündemine almıştı.

Eliquim Mangala ile anlaşma aşamasına gelen Fransız ekibi, bu transferden istediği sonucu alamayınca gündemine yeniden Marcelo'yu aldı. Yapılan son teklife Beşiktaş'ın yanıtı ise henüz netleşmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Brezilyalı stoperin kadroda kalmasını istemesine rağmen, yönetim forvet oyuncu transferine kaynak yaratmak için satışa onay verebilir.

Siyah Beyazlılar, UEFA ile yaptığı financal fair play anlaşması gereği bonservis geliri elde etmeden transfer yapamıyor.