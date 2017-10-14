Lyon Monaco'yu Fekir'le devirdi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda salı günü Fransa'da karşılaşacağı Monaco, Lyon deplasmanında 90+5'te yediği golle 3-2 mağlup oldu. Lyon'un gollerini 11'de Mariano Diaz ile 23 ve frikikten 90+5'te Nabil Fekir kaydetti.

LYON SON DAKİKADA KAZANDI

Monaco'nun sayıları ise 17. dakikada Rony Lopes ve 34'te Adama Traore'den geldi. Bu sonuçla Lyon puanını 16'a yükseltti. Monaco ise 19 puanda kaldı. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Kolombiya milli maçlarından ancak perşembe günü dönebilen Radamel Falcao'yu Beşiktaş maçını düşünerek Lyon karşısında oynatmadı.

Jardim karşılaşmadan önce "Falcao, Kolombiya'nın milli maçları için gittiği Güney Amerika'dan perşembe dönebildi. Onu Lyon karşısında oynatmak sakatlığa yol açabilir" açıklamasını yapmıştı. Leonardo Jardim, Karadağ Milli Takımı'nda sakatlanan Stefan Jovetic'i de Lyon sınavında kullanamadı. Monaco Teknik Direktörü, Lyon karşısında hücum hattını Lopes, Adama Traore, Lemar ve Keita Balde'den oluşturdu.