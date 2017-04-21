Lyon teknik direktörü: Türk taraftarlara hayran kaldık

Beşiktaş karşısında penaltılarla kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başaran Lyon'da Teknik Direktör Bruno Genesio, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

HAYRAN KALDIK

Unutulmaz bir akşam yaşadıklarını söyleyen Lyon Teknik Direktörü Genesio, "Çok yoğun bir atmosfer yaşadık. İnanılmaz bir ambiyans oldu. Maçtan sonra da hissettiğim duyguları anlatmam mümkün değil. Çok mutluyuz. Önümüzdeki dönem de aynı duyguları yaşamak istiyoruz. Maçın ilk 15 dakikasında oldukça varlık gösterdik. İyi başladık, pozisyonlar bulduk, gole çok yaklaştık. Bundan daha memnun ayrılamazdım bu akşam. Tur atladığımız için bizim için çok önemli bir akşam" diye konuştu.

Bruno Genesio, "Taraftarlarımızın da burada olmasını isterdim ama onlar bizi bir şekilde takip ediyorlar. Gerçekten inanılmaz bir hava vardı statta. Türk taraftarlara hepimiz hayran kaldık. İki takım da maç için her şeyini verdi. Futbolun oynanması gerektiği gibi bir maç oldu. Centilmenlik içinde geçti maç" açıklamalarını yaptı.