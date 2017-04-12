Lyonlu Fekir: İstanbul'daki atmosfer inanılmaz olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Lyon'da golcü oyuncu Nabil Fekir, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Lyon formasıyla 41 maçta 11 gole imza atan Nabil Fekir, Beşiktaş'ı eleyip kupaya kadar gitmek istediklerini belirtti.

ROMA SEVİYESİNDE OYNAMALIYIZ

23 yaşındaki genç oyuncu Roma maçındaki performansı tekrar etmeleri gerektiğini dile getirirken ''Büyük bir kulüp olan Roma'yı devirmeyi başardık. Bu gerçekten çok etkileyiciydi. Ancak sonuçta bu bir final değildi. O maç arkada kaldı, durmamamız ve devam etmemiz gerekiyor. Beşiktaş'a karşı iki maçta da performansımızı Roma seviyesinde tutmamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA PERFORMANS İNANILMAZ OLACAK

İstanbul'daki maçta da atmosferin çok iyi olacağını söyleyen Fekir ''İlk olarak bizim sahamıza geliyorlar. İşin çoğu evimizde göstereceğimiz performansa bağlı. Daha sonra İstanbul'da tur için mücadelemizi vereceğiz. Kesinlikle oradaki maçta atmosfer inanılmaz olacaktır ama işler sahada yürüyecek'' dedi.