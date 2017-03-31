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Lyonlu Tolisso'dan Beşiktaş yorumu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'un futbolcu Corentin Tolisso, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

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Lyonlu Tolisso'dan Beşiktaş yorumu

22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Beşiktaş’ın iyi bir takım olduğunu dile getirdi.

İşte Tolisso’nun yaptığı açıklamalar;

"ATMOSFER OLARAK ÜNLÜDÜR"

Tolisso; “Karmaşık iki maç olacak. Beşiktaş, iyi bir takım. İkinci maçın sahamızda olmasını tercih ederdik. Türk futbolu atmosfer olarak ünlüdür. Birçok oyuncu için keşif maçı olacak. Roma’da etkileyici bir atmosfer vardı" dedi.

Lyonlu futbolcu son olarak; "Oyunumuzu oynamak ve kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Mümkün olduğunca ciddi olacağız ve ilk maçta gol yemek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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