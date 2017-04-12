Lyon'un Beşiktaş maçı 11'i netleşti

Geçtiğimiz hafta sonu kümede kalma savaşı veren Lorient'a sahasında 4-1 yenildilkten sonra büyük baskı altında kalan teknik direktör Bruno Genesio, Beşiktaş karşısındaki kadrosunu şekillendirdi.
SAĞ KANATTA KARARSIZ
Sarı kart cezalısı olan kaptan Maxime Gonalons'un yerine genç orta saha Lucas Tousart'ı tercih eden Genesio, sağ kanatta Ghezzal ve Cornet arasında kararsız kaldı.
Sakatlıktan dönen Mouctar Diakhaby'nin stoperdeki yeri garanti görünürken, Lorient maçında kritik hatalar yapan Emanuel Mammana'nın yedek kulübesinde oturması bekleniyor.
GENESİO'NUN KAFASINDAKİ 11
Lyon'un Beşiktaş maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde;
Anthony Lopes; Rafael, Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Morel; Tousart, Tolisso; Ghezzal (Cornet), Fekir, Valbuena, Lacazette