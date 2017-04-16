Lyon'un lig maçı olaylar nedeniyle ertelendi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Perşembe akşamı Beşiktaş'a konuk olacak Olympique Lyon saldırı şoku yaşadı.
Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Bastia deplasmanına çıkan Lyonlu futbolculara maç öncesi rakip takım taraftarları saldırdı.
MAÇ ERTELENDİ
Karşılaşma öncesi sahaya giren Bastia taraftarları Lyonlu futbolculara saldırırken, araya giren güvenlik güçleri olayların büyümesini engelledi.
Lyonlu futbolcular kaçarak dayak yemekten zor kurtuldu.
Hakem karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.