Lyon'un lig maçı olaylar nedeniyle ertelendi

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Almanya Bundesliga'da forma giyen Türk futbolcular Kerem Demirbay ve Yunus Mallı, attıkları gollerle haftaya damga vurdular.

Yunus siftah yaptı Kerem 2 gol attı - İZLE

Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da Tudor, Sneijder ve Podolski'ye F.Bahçe derbisinde ilk 11'de şans verecek.

Sneijder ile Podolski derbide ilk 11'de

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Dünya'nın en çok ziyaret edilen kulüp siteleri

Fenerbahçe, UEFA'nın açıkladığı en çok ziyaret edilen kulüp resmi internet siteleri listesinde Avrupa'nın birçok dev kulübünü geride bıraktı