Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Glory 42 Boks turnuvasında taraftarlar ringe girip boksöre saldırdı.

Maçın ikinci raundu esnasında boksör Harut Grigorian, anlaşılmaz bir şekilde sırtını rakibine döndü. O sırada diğer boksör Murthel Groenhart, rakibine yumruk atıp, yere yığdı ve galibiyeti kutlamak için ring kenarında bulunan iplerin üzerine çıktı.

TARAFTARLARDAN DAYAK YEDİ

Rakibini yere yığan ve sevinçle kararı bekleyen Groenhart, ringe giren iki taraftarın saldırısına uğradı.

Maç iptal olurken taraftarların saldırdığı boksçunun çenesi kırıldığı belirtildi.

Maçı bırakan boksörü dövünce taraftarlardan dayak yedi - İZLE