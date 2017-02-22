Maçta yemek yiyen kalecinin sonu ayrılık oldu

Turta bahsi skandalı ile gündeme gelen Sutton United’ın yedek kalecisi Wayne Shaw kulübünün olaydan rahatsız olması ve açılan soruşturma üzerine takımdan ayrıldı.
1'E 8 BAHİS AÇILMIŞTI
45 yaşındaki kalecinin, Arsenal ile oynanan Federasyon Kupası maçında yedek kulübesinde turta yerken görüntüleneceği üzerine bahis açılmıştı. 1'e 8 veren bahis Shaw'un 83. dakikada turta yerken görüntülenmesi üzerine tutmuştu.
SORUŞTURMA AÇILDI
Shaw maçın ardından bazı arkadaşlarının turta bahsine para yatırdığını itiraf edince İngiltere Futbol Federasyonu ve Britanya Kumar Komisyonu soruşturma açmıştı.
Sutton United yönetiminde de büyük rahatsızlık yaratan bu gelişme üzerine Wayne Shaw, takımdan gönderildi.