Aziz Yıldırım: Biz buradayız Beşiktaş nerede

1 Trabzon'da Mehmet Ekici'ye benzin tepkisi Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici, Trabzon'da benzin alırken büyük bir şok yaşadı.

2 Maçta yemek yiyen kalecinin sonu ayrılık oldu Arsenal'a karşı oynadıkları FA Cup maçında yedek kulübesinde turta yiyerek gündeme gelen Wayne Shaw, kulübü ile yolları ayrıldı.

3 Real Madrid Alex Telles'in peşinde Real Madrid'in, yaptığı asistlerle Porto'nun namağlup olmasında önemli rol oynayan Alex Telles'i transfer etmek istediği öğrenildi.

4 Beşiktaş'ın Talisca planı Yönetimin, 1 yıl daha kiralık olarak Türkiye'de forma giyecek olan Talisca'nın bonservisini alabilmek için planını hazırladığı ortaya çıktı.

5 Galatasaray'da derbi primleri belli oldu Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ı yenmeleri halinde oyunculara 1 milyon lira dağıtmaya karar verdi.

6 Falcao'nun Manchester City'ye attığı muhteşem gol - İZLE Falcao, M.City ile Monaco arasında oynanan karşılaşmada attığı mükemmel golle izleyenleri büyüledi.

7 Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, kulübün kendisini istememesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

8 Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece Son 16 turu ilk maçlarında Manchester City konuk ettiği Monaco'yu 5-3, Atletico Madrid ise deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti.

9 Emre Belözoğlu'ndan samimi açıklamalar Medipol Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesini uzatan Emre Belözoğlu, futbol yaşamına dair konuştu.