Madrid derbisi Barcelona'ya yaradı

Madrid derbisinde ev sahibi ekip Real Madrid maç boyunca net fırsatlardan yararlanamazken, konuk Atletico Madrid ise puanı 85'te kurtardı.

PEPE'YE GRİEZMANN CEVAP VERDİ

İspanya Ligi'ndeki Madrid derbisinde Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Real Madrid, 52. dakikada Pepe'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maç boyunca ani ataklarla gol arayan Atletico isteğine 85'te ulaştı ve Griezmann'ın golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından lider Real Madrid puanını 72'ye, ezeli rakibine üst üste 4. maçında da yenilmeyen Atletico ise 62'ye çıkardı. Real Madrid ile Barcelona arasındaki puan farkı 3'e indi, Barcelona ile Atletico arasındaki fark ise 7'ye çıkdı.