Mahmut Uslu: 2 yerli hoca ile görüşüyoruz

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, A Spor'a gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İKİ YERLİ BİR YABANCI HOCA

Yeni sezonki teknik direktör konusunda açıklamalar yapan Uslu, "Başkanımız Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi Dick Advocaat ile yollarımız ayrılmıştır. Şu anda iki yerli teknik direktör ile görüşüyoruz. Gündemimizde bir de yabancı teknik direktör var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yolumuza yerli bir hocayla devam ederiz. Ayrıca kadroda köklü değişiklikler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"VAN PERSİE KALMAK İSTİYOR"

Robin van Persie ve Jeremain Lens'in transferleriyle ilgili olarak da konuşan Uslu; "Van Persie ve ailesi Türkiye'de olmaktan, İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu. Bize takımda kalmak istediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde kendisi ile konuşacağız. Lens konusunda ise yeni gelecek teknik adamın görüşü bizler için önemli olacak. Yeni hoca kendisini kadroda tutmamızı isterse biz de bu konuda gerekli adımları atarız." ifadelerini kullandı.