Mahmut Uslu: Emre Mor'da öncelik bizde

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kriterleri nedeniyle transferde daha çok kiralık ve bonservissiz oyunculara yönelen Fenerbahçe, Emre Mor transferi için futbolcu ve menajeri ile anlaşma sağlamıştı.

DHA'daki habere göre Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

ÖNCELİK BİZDE

"Emre Mor'un İstanbul'a gelişi olağanüstü bir gelişme olmadıkça 25 Temmuz'dan önce imkansız. Dortmund'un kampı bu tarihte sona erecek ve hocaları gidecek ile kalacakları belirleyecek. Emre başka takıma kiralanacaksa o zaman futbolcunun önceliği bizde."