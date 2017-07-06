Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, transfer çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uslu gündeme dair de önemli açıklamalar yaptı.

TRANSFERİN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Uslu "Transferlerin yüzde 80’i bitti, bazı şeyler gelişirse yeni transfer olabilir. Oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Birini satabilirsek alacağız. Şu anda satmadan alamayız. Volkan Şen ve Van der Wiel kulüp bakıyorlar. Van der Wiel inşallah talip çıkar. Volkan Şen’e şu anda teklif yok, menajerleri olabilecek diyorlar. Finansal Fair play anlaşmasına uygun ilerliyoruz. Taraftarlar yıllardır yıldız transferlere alışmış, onlara da hak veriyorsun. Yaptığımız transferler faydalanma açısından hepsi özel seçilmiş oyuncular. 2-3 aydır çalışılmış isimler." şeklide konuştu.

BİZ KULÜP OLARAK BUNLARI AŞTIK

Ezeli rakiplerle oyuncu alıverişinde bir sıkıntı olmayacağını kulüp olarak bu transferlere takılmadıklarını söyleyen Mahmut Uslu "Volkan Şen Beşiktaş'a gidebilir, biz bunları aştık" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.