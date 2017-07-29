Mahmut Uslu'dan Kjaer ve Ben Arfa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısından sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

KJAER İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Simon Kjaer’in durumuyla ilgili konuşan Uslu, "Kjaer’le ilgili şu an kesinleşmiş bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor. Net bir şey yok." dedi.

BEN ARFA'NIN ALACAĞI VAR

Mahmut Uslu, Paris Saint-Germain’in Fransız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ve Brezilya’nın Santos takımında oynayan Lucas Lima’nın transfer durumlarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Lima yılbaşına kadar kulübüne bağlı. Basın aynı mevkiye iki oyuncu yazıyor (Ben Arfa ve Lima), sonra seyirci tepki gösteriyor. Ben Arfa’nın kulübünden 7 milyon avro alacağı var. Kulübüne , ’O parayı bana ver, sonra ben başka takıma giderim.’ diyor. ’Ben Arfa’yı nerede oynatacağım?’ dediğim zaman tepki gördüm ama ben orada, ’Aldığımız oyuncular bir otursun, onları görelim.’ demek istedim."