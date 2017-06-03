Mahrez Arsenal'e mi gidiyor

Arsenal ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzatan Arsene Wenger, son dönemde Londra kulübüyle adı anılan Riyad Mahrez hakkında konuştu.

"HENÜZ GİRİŞİMDE BULUNMADIK"

Leicester City'den ayrılma kararı alan Cezayirli futbolcu için henüz resmi bir teklif yapmadıklarını söyleyen Wenger, "Bu durum teklif yapacağımız ya da yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Dediğim gibi, Mahrez için henüz bir girişimde bulunmadık." dedi.

26 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sezon Leicester City'nin Premier League şampiyonluğuna ulaşmasında önemli pay sahibi olduğunu belirten Fransız menajer, "Bu sezon Leicester City için oldukça zorlu geçti. Ancak bu durum Mahrez'in kalitesinden bir şey götürmüyor." şeklinde konuştu.

Leicester City'ye Le Havre takımından 400 bin sterlin karşısında transfer olan Riyad Mahrez, takımının şampiyonluğa ulaştığı 2015-16 sezonunda Premier League'de yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü