Mahrez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleşen törende sahibini buldu.

AUBAMEYANG'I GERİDE BIRAKTI

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ın aldığı 313 puana karşılık 361 puan toplayan Mahrez, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.

ÖDÜLÜ EN FAZLA KAZANAN ETO'O

Mahrez, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 16. farklı futbolcu oldu. Ödülü, 4 kezle en fazla Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure elde etti.

PREMİER LİG'DE DE YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLMİŞTİ

Geçen sezon Leicester City'nin, tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına büyük katkıda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu seçilmiş ve bunu başaran ilk Afrikalı olmuştu.

2. LİG TAKIMI LE HAVRE'DEYDİ

Futbola Fransız takımlarından olan Quimper'de başlayan Riyad 2010'da Le Havre'ye transfer oldu. 2010-2014 arasında Le Havre'de bazen A takımda bazen ise Rezerv takımda görev yapıyordu.