Mahrez yılın futbolcusu seçildi

Riyad Mahrez, 2014 yılında Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'dan sadece 600 bin euro karşılığında transfer olduğu Leicester City'de basamakları hızla tırmandı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

İlk sezonunda genellikle yedek kulübesinde bekleyen Mahrez, Claudio Ranieri'nin takımın başına geçmesiyle birlikte Leicester City ilk 11'nin değişmez oyuncularından biri haline geldi.

Mahrez, Leicester City'nin bir peri masalının altına imza atarak Premier Lig'de şampiyon olmasında da başrolü oynadı. Geride kalan sezonda ise takımı gibi düşüşe geçti.

Mahrez buna karşın ülkesi Cezayir'de üst üste 2. kez yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Mahrez'in yeni sezonda hangi kulübün formasını giyeceği ise merakla bekleniyor.

Zira Cezayirli oyuncu taraftara yönelik açık mektubunda Leicester City'deki misyonunu tamamladığını ve takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Mahrez'in adı bir başka Premier Lig kulübü Arsenal ile anılıyor.