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Maicon Sao Paulo kadrosundan çıkarıldı

Maicon, Sao Paulo'nun 22 Haziran'da Atletico Paranaense ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

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Maicon Sao Paulo kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın transferini büyük ölçüde noktaladığı ve KAP'a duyurulması beklenen Maicon konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

KAFİLEYE ALINMADI

Maicon, Sao Paulo'nun 22 Haziran'da TSI 03:45'te Atletico Paranaense ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi. Teknik direktör Rogerio Ceni'nin Maicon'u kafileye almaması, Galatasaray'a transferinin noktalandığı şeklinde yorumlandı.

28 yaşındaki Maicon Pereira Roque'nin Atletico Mineiro'ya sahalarında 2-1 kaybettikleri maçın Sao Paulo formasıyla son karşılaşma olduğunun altı çizilirken, Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime bildiren Brezilyalı oyuncunun veda vaktinin geldiği bildirildi.

G.SARAY'DAN 5 YILLIK ANLAŞMA 

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Sao Paolo'da forma giyen Maicon için 5 yıllık bir anlaşma sağladı.

Transfer için Brezilya ekibine 7 milyon ve artı 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Brezilyalı stoper ise Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon Euro kazanacak.

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