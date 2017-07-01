Maicon'un Melo'yla ortak özellikleri

Galatasaray’ın yeni transferi Maicon, Melo’nun ayrıldığından bu yana takım savunmasında eksikliği hissedilen sertliği tekrar sağlayabilecek bir oyuncu.

Üstelik Melo ile benzerliği sadece bu da değil. 28 yaşındaki stoper, tıpkı vatandaşı gibi takımı için varını yoğunu ortaya koyan bir isim.

KALEYE GEÇİP PENALTI KURTARDI

O yüzden 2016’daki Libertadores Kupası son 16 maçında kaleye geçmek konusunda bir an tereddüt göstermedi.

Sao Paulo kalecisi Denis kırmızı kartla atıldığında, üç oyuncu değişikliği hakkı kullanıldığından dolayı gönüllü olarak eldivenleri giydi. Bolivya ekibi The Strongest karşısında üst üste yaptığı kurtarışlarla, takımının tur atlamasını sağladı. Tıpkı Felipe Melo’nun kaleye geçip penaltı kurtardığı Elazığspor maçında galibiyeti getirmesi gibi oldu.

TRİBÜNLERİN SEVGİLİSİ

Sao Paulo taraftarının ‘Savunma Tanrısı’ lakabı taktığı oyuncu, aynı zamanda bonservisi taraftar tarafından neredeyse zorla aldırılan bir oyuncu.

Tribünlerin sevgilisi olan Brezilyalı futbolcu ilk olarak Porto’dan kiralık olarak Sao Paulo forması giydi. Bonservisinin alınması planlarda olmayan oyuncu için taraftar baskı yapınca kulüp bu transferi gerçekleştirmek zorunda kaldı.