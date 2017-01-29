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Mainz 05, Bojan Krkic'i sezon sonuna kadar kiraladı

Alman ekibi Mainz 05, Stoke City'den İspanyol forvet oyuncusu Bojan Krkic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı

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Mainz 05, Bojan Krkic'i sezon sonuna kadar kiraladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Mainz 05, İngiltere'nin Stoke City takımından İspanyol forvet oyuncusu Bojan Krkic'i kiraladı.

BARCELONA ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

Mainz 05 Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Krkic'in sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu. Ülkesinde Barcelona'nın altyapısından yetişen Krkic, İtalya'da Roma ve Milan, Hollanda'da Ajax'ta görev yaptıktan sonra 2014'te Stoke City'ye imza atmıştı. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Stoke City'de 12 maça çıkan Bojan Krkic, 4 gol attı.

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