Mainz 05, Bojan Krkic'i sezon sonuna kadar kiraladı

Referanduma evet videosu yayınladığı için linç edilen Rıdvan Dilmen'e sahip çıkan Aziz Yıldırım, ''Her görüşe saygı duymalıyız'' dedi.

Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, Akhisar maçı sonrası Volkan Demirel ve başkan Aziz Yıldırım ile ilgili konuştu.

Rıdvan Dilmen'in anayasa referandumu için sosyal medyada başlattığı 'Evet' kampanyasına Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu'ndan destek geldi.

Kafes dövüşü şampiyonu McGregor ile yenilgisiz boksör Floyd 1 milyar dolarlık maça çıkacak.

Avustralya Açık'ta Roger Federer, Rafael Nadal'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

1 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

2 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

3 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

4 Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

5 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

6 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

7 F.Bahçe Volkan Demirel'den sonraki kalecisini buldu Fenerbahçe yönetimi, Kayseri Erciyesspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Caner Yurdakul'u transfer etmek için girişimlere başladı.

8 Galatasaray'da Selçuk'un yerine alınacak isim belli oldu Galatasaray yönetimi, formu git gide düşen Selçuk İnan'ın yerine Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ı transfer etmeyi planlıyor.

9 Bursaspor Zico'yu istiyor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor, Zico'yu gündemine aldı.