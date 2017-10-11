Maja Tokarska Beşiktaş'ta

Panama'nın Kosta Rika'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gittiği maçta skandal bir hakem hatası yaşandı.

Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, pekiyilerle dolu karnesi olan çocuklar gibi hediye beklediklerini söyledi.

Bu sezon başarılı transferler yapan Galatasaray, şimdiden önümüzdeki yıl için de çalışmalara başladı.

Dünya Kupası için son maçında kazanmak zorunda olan Arjantin, Messi'nin 3 golüyle Ekvador deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer alan Hollanda, İsveç'i yenmesine rağmen Rusya için play off biletini alamadı.

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Ali Dürüst: Yıldırım Demirören istifayı düşünmüyor

TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yıldırım Demirören'in başkanlığa devam edeceğini ve daha yapacak çok işlerinin olduğunu söyledi.