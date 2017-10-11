Maja Tokarska Beşiktaş'ta

Polonyalı oyuncu Maja Tokarska, Beşiktaş kulübü için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstabul'a geldi.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
26 yaşında ve 1.93 boyundaki Tokarska'nın transferi, güzelliğiyle siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.
Polonyalı oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtilirken resmi imzayı atması bekleniyor.
KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama, "Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcumuz, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." denildi.