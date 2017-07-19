Malaga resmen Cenk'i açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Malaga, Galatasaray'dan kaleci Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Malaga'nın Cenk Gönen transferini Beşiktaş formalı fotoğrafıyla duyurması dikkat çekti.
CENK GÖNEN GEÇEN SEZON 8 MAÇA ÇIKTI
Cenk Gönen 2015 yılında Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer edildi. 29 yaşındaki file bekçisinin 2019 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi devam ediyordu.
Milli kaleci, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı takımın formasıyla sadece 8 resmi maçta görev yapabildi.