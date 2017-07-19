Ensonhaber.com'a dön

Malaga resmen Cenk'i açıkladı

La Liga ekiplerinden Malaga, Galatasaray'dan Cenk Gönen transferini resmen açıkladı.

Yorum Yap

İspanya La Liga ekiplerinden Malaga, Galatasaray'dan kaleci Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Malaga'nın Cenk Gönen transferini Beşiktaş formalı fotoğrafıyla duyurması dikkat çekti.

CENK GÖNEN GEÇEN SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Cenk Gönen 2015 yılında Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer edildi. 29 yaşındaki file bekçisinin 2019 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi devam ediyordu.

Milli kaleci, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı takımın formasıyla sadece 8 resmi maçta görev yapabildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM