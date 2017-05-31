Malatya'da İrfan Buz dönemi sona erdi

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcücü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, teknik direktör Buz ile gelecek sezon çalışmayacaklarını belirtti.

YÖNETİM KURULU KARAR VERDİ

Bazı haberlerde kulüp başkanı Adil Gevrek'in "Transfer yapmayacağız, böyle devam edeceğiz" sözleri üzerine Buz'un görevi bıraktığının yazdığını aktaran Gündüz, böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Yönetim kurulu kararı sonucu Buz ile yolların ayrıldığını aktaran Gündüz, başarılı teknik adamla güzel bir sezon geçirdiklerini ve takıma yaptığı katkıdan dolayı kendisine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Takımla çalışmak isteyen birçok teknik adam olduğunu vurgulayan Gündüz, şu anda belli bir ismin mevcut olmadığını, kulübe katkı sağlayacaklarına inandıkları her kişiyle görüşeceklerini sözlerine ekledi