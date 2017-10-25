Malatyaspor'a tur için 4 dakika yetti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ofspor'u 3-1 yenerek 5. tura yükseldi.
72'de geriye düşen konuk ekip; 85, 88 ve 89'da bulduğu gollerle tur atladı.
Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-3
Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek
Hakemler: Serkan Çınar, İsmail Şencan, Erkan Akbulut
Ofspor: Beycan Kaya, Fatih Kaan Arıman, Selim Şahin, Canberk Özçakır (Dk. 86 Nevzat Bilen), Muammer Sarıkaya, Muhammet Fettahoğlu, Niyazi Çolak, Fatih Aydın, Hamdi Dereli, Furkan Karabatak (Dk. 79 Talha Aydemir), Ferhat Aydın
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Turgut Doğan Şahin, Sincere (Dk. 57 Dening), Murat Akça, Mustafa Batuhan Altıntaş, Mina, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Cissokho), Dia, Furkan Pekşen (Dk. 76 Barazite)
Goller: Dk. 72 Niyazi Çolak (Penaltıdan) (Ofspor), Dk. 85 Mina, Dk. 88 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 89 Selim Şahin (Kendi kalesine) (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Dk. 15 Muhammet Fettahoğlu (Ofspor), Dk. 71 Dia (Evkur Yeni Malatyaspor)