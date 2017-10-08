2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas evinde Gabon'u konuk etti.

MALATYASPORLU BOUTAİB YILDIZLAŞTI

Galatasaraylı Belhanda, Fenerbahçeli Dirar, Malatyasporlu Khalid Boutaib'ın ilk 11'de başladığı maçı Fas, Gabon karşısında 3-0 kazandı. Maçın adamı ise 3 gol atan Khalid Boutaib oldu.

Malatyasporlu Boutaib Gabon'a 3 gol attı - İZLE

Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat'ın da bir asist yaptığı maçta Khalid Boutaib'in golleri 38, 56 ve 72. dakikalarda geldi.

3 golle kazanan Fas, 5 maç sonunda gruptaki puanını 9 yaparken, Gabon 5 puanda kaldı.