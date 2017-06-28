Maldini ilk profesyonel maçına çıktı

İtalya Milli Takımı ve Milan'ın efsane futbolcusu Paolo Maldini, Milan Challenger Turnuvası'nda çıktığı tenis kariyerinin ilk ana tablo maçında 2-0 yenilerek elendi.
İLK PROFESYONEL MAÇINA ÇIKTI
Maldini ile İtalyan partneri Stefano Landonio, çift erkeklerde Polonyalı Tomasz Bednarek ve Hollandalı David Pel karşısında çıktığı ve 42 dakika süren ilk tur maçında 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İlk kez bir profesyonel tenis turnuvasında ana tablo maçında yer alan İtalya'nın eski defans oyuncusu, milli formayla 128 maça çıkıp 7 gol kaydetmişti.