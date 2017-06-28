Maldini ilk profesyonel maçına çıktı

1 Pollersbeck'in ilginç penaltı kurtarma taktiği - İZLE Alman kaleci Julian Pollersbeck, İngiltere ile oynanan ve penaltılara giden maçta sahalarda görülmemiş bir taktikle 2 penaltı kurtardı.

2 Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık Çin'de rakibine tokat atan Burak Yılmaz'ın 'Ancak domuz yersen gol atabilirsin' sözleriyle tahrik edildiği ifade edildi.

3 Türkiye'nin 2017'deki en değerli markaları Brand Finance, Türkiye’nin en değerli markalarını sıraladı. 2017’de Türkiye’nin en değerli markaları belli oldu.

4 Galatasaray Juventus'tan 2 ismi istiyor Transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray'ın hedefinde orta saha transferleri var.

5 Bafetimbi Gomis'i bayıltan hastalık Galatasaray'ın Swansea City'den transfer ettiği golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'in stres durumlarında kendisini bayıltan bir hastalığı var.

6 Fenerbahçe sezonu açtı Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman yönetiminde 2017-2018 sezonu çalışmalarına başladı.

7 Nur Tatar dünya şampiyonu oldu Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı.

8 Hastaneye kaldırılan Can Bartu'dan sevindirici haber Nefes alma problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan F.Bahçe efsanesi Can Bartu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 Porto'nun Aboubakar kararı Portekiz basını, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun Aboubakar'ı yeniden kiralık olarak göndermeyi düşünmediğini yazdı.