Manchester City 7 golle kazandı

Manchester City konuk ettiği Stoke City'yi 7 golle uğurladı.

CİTY MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan City, 17. dakikada Gabriel Jesus, 19. dakikada Raheem Sterling ve 27. dakikada David Silva'nın golleriyle ilk yarım saatte 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının son dakikasında Mame Biram Diouf ile maçtaki ilk golünü bulan Stoke City, ikinci yarının hemen başında Kyle Walker'ın kendi filelerini havalandırmasıyla farkı bire indirdi.

MAVİLER ŞOV YAPTI

Krize nasıl tepki vereceği merak edilen Pep Guardiola'nın öğrencileri, kısa süre içinde yeniden kontrolü ele aldı ve art arda bulduğu gollerle seyircisi önünde adeta şov yaptı.

55. dakikada Gabriel Jesus, 60. dakikada Fernandinho ve 62. dakikada Leroy Sane ile rakibini sürklase eden City'de gol perdesini kapatan isim 79. dakikada Bernardo Silva oldu.

Ligdeki 8 maçında rakip filelere tam 29 gol gönderen Manchester City, topladığı 22 puanla liderliğini sürdürdü. Deplasmandaki 4. maçında 3. mağlubiyetini elde eden Stoke City ise 8 puanda kaldı.