İngiliz devi Manchester City Cengiz Ünder için geliyor

Geçtiğimiz yıl Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'de sezonun yıldızlarından biri olan Cengiz Ünder, İngiltere yolunda.

MANCHESTER CİTY GELİYOR

BeinSports'un haberine göre; Premier Lig'in dev ekibi Manchester City Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'in transferi için İstanbul'a geliyor.

Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçirerek A Milli Takım'a kadar yükselen Cengiz'e Avrupa'dan birçok takım talip oldu. Başkan Göksel Gümüşdağ da daha önce Cengiz için gelen teklifleri doğrulamıştı.

ENES ÜNAL'DAN SONRA CENGİZ ÜNDER

Manchester City daha önce Bursaspor'dan milli futbolcu Enes Ünal'ı transfer etmiş, önce Genk sonra Twente'ye kiraladıktan sonra bu yaz 14 milyon euro bedelle Villarreal'e satmıştı.

İngiliz ekibinin Cengiz Ünder için de aynı politikayı izlemesi muhtemel.