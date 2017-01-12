Manchester City disiplin kuruluna sevk edildi

İngiltere Futbol Federasyonu, İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'nin futbolculardan numune alınabilmesi için istenen detayları paylaşma sorumluluğunu yerine getirmemesi üzerine kulüpten savunma istedi.



Antrenmanlar ve futbolcularla ilgili bilgileri güncellemediği için kulübün böyle bir durumla karşılaştığı basına yansırken, federasyon Manchester ekibine savunma yapması için 19 Ocak'a kadar süre verdi.



Chelsea'nin 49 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, Manchester City 42 puanla dördüncü sırada yer alıyor.