Manchester Cıty FA Cup'ta yarı finale yükseldi

Deplasmanda Middlesbrough'yu 2 golle geçen Manchester City, FA Cup'ta yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.
CITY BAŞTAN SONA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında David Silva'nın golüyle öne geçen Pep Guardiola'nın ekibi, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin 67. dakikasında Sergio Aguero ile bir gol daha bularak galibiyete ulaştı.
Son 5 maçta 6. golüne imza atan Aguero, çıktığı 14. FA Cup maçında da 13. golünü kaydetti. Middlesbrough ise son 6 maçının 5'inde gol bulamayarak hücüm performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor.