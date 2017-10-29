Manchester City kazanmaya devam ediyor

Pep Guardiola yönetiminde sezona harika başlayan Manchester City'nin bileği bükülmüyor. Ligin 10. haftasında WBA'ye konuk olan City, Sane Fernandinho ve Sterling'in golleriyle 3 puanı 3 golle aldı.

CİTY 3 GOLLE KAZANDI

The Hawthorns Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 10. dakikada Leroy Sane'nin şık golüyle öne geçti.

WBA'ni cevabı gecikmedi ve 13. dakikada Jay Rodriguez skoru 1-1'e getirdi. Ancak City 2 dakika sonra yine öne geçti. Sane'nin pasında gelişine vuran Fernandinho 15. dakikada City'yi 2-1 öne geçirdi. İkinci yarıda oyuna sonrada giren Raheem Sterling sahneye çıktı ve 64. dakikada durumu 3-1'e getirdi.

Bu golde nsonra tempoyu düşüren City girdiği net fırsatlardan faydalanamayınca WBA 90. dakikada Matt Philips ile 90+2'de bulduğu golle maçın skorunu belirledi: 3-2. 10. maçında 9. galibiyetini alan City 28 puana yükseldi 5 puan farkla liderliğini sürdürdü. WBA ise 10 puanda kaldı.