Manchester City kupada çeyrek finalde

Golsüz sona eren 5. tur eşleşmesinin tekrar maçında Huddersfield Town, 7. dakikada Bunn'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sane, Agüero ve Zabaleta ile sekiz dakika içinde üç gol bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Arjantinli yıldızı Agüero ile farkı artıran Manchester temsilcisi, ikinci yarıda oyuna giren Iheanacho'nun golüyle rakibini 5-1 mağlup etti ve kupada çeyrek final biletini alan son takım oldu.

Ara transfer döneminde Gabriel Jesus'ın gelmesiyle yedek kalan ancak Brezilyalı futbolcunun sakatlanmasının ardından tekrar forma şansı bulan Agüero, Etihad Stadı'nda çıktığı son iki maçta takımının skor yüküne 4 gol ve 2 asistle katkıda bulundu.

Huddersfield Town maçında iki gol ve bir asistle mücadele eden 28 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-3 kazandıkları Monaco karşılaşmasında da iki gol ve bir asistle oynamıştı.

Federasyon Kupası'nı en son 2011'de müzesine götüren Manchester City, çeyrek finalde Middlesbrough ile 11 Mart Cumartesi günü karşılaşacak.