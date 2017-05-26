Manchester City Silva ve Mendy'yi alıyor

İngiliz ekibi, Monaco'nun yıldızları Bernardo Silva ve Benjamin Mendy’yi kadrosuna katmaya yakın görünüyor.

2 MONACOLU'YA KANCA

Bu sezon Monaco'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva ve kulübüyle her konuda anlaşıldığı belirtiliyor.

Buna göre City yönetimi, Portekizli Silva için 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Menajer Guardiola'nın, Monaco ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda Silva'dan çok etkilendiği ifade ediliyor.

City'nin hedefindeki bir diğer Monacolu oyuncu ise sol bek mevkiinde görev yapan Benjamin Mendy. City bu transferi bitirmeye de yakın görünüyor. City yönetimi sezonun bitimiyle birlikte, Kolarov hariç tüm bek oyuncuları ile yollarını ayırmıştı.