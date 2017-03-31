Manchester City'nin iki yıldızı Süper Lig'e geliyor

Galatasaray’da bir yandan bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti almanın hesapları yapılıyor, diğer taraftan da 2017-2018’in planları. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Toure ve Bony'yi transfer etmek.

İKİSİ DE G.SARAY'A UYGUN

Manchester Cityli 2 oyuncunun da şartları Galatasaray’a son derece uygun. Yaya Toure’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Guardiola’nın yeni sezon için aklında yok.

33 yaşındaki orta sahanın Çin’den gelen teklifleri kabul etmediği, Avrupa’da üst düzeyde ve şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerde oynamak istediği biliniyor.

Bir başka Cityli Wilfried Bony de Galatasaray’ın sezon başından bu yana radarında olan oyunculardan biri. 28 yaşındaki forvetin 2019’a kadar sözleşmesi var ama tıpkı Yaya Toure gibi onun da İngiliz ekibinde yeri yok.

Şu an Stoke City’de kiralık olarak forma giyen Bony’nin de bonservisini alacak bir takıma sıcak baktığı gelen haberler arasında.

MAAŞ BÜTÇESİ RAHATLIYOR

Galatasaray yönetimin ekonomik açıdan da eli sezon sonunda daha rahat olacak.

Podolski ve Chedjou gibi maaşı yüksek futbolcular gidiyor, Tudor’un hazırlayacağı rapor doğrultusunda bu kadronun daha da kalabalıklaşması bekleniyor. Böylece yeni yıldızların alınması hayal olmaktan çıkıyor.